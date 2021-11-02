رويترز: مقتل وإصابة العشرات في تفجير قرب مستشفى بأفغانستان

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفادت وكالة «رويترز»، بسماع دوي انفجارين قويين، اليوم الثلاثاء، أعقبهما صوت إطلاق رصاص، في العاصمة الأفغانية كابول، فيما أكد مسؤول أمني بطالبان مقتل ما لا يقل عن 15 شخصًا وإصابة 34 في انفجار المستشفى.

وأفاد شاهد، لوكالة «رويترز»، بسماع دوي انفجار قوي أعقبه صوت إطلاق رصاص بالقرب من مستشفى سردار محمد داود خان العسكري في العاصمة الأفغانية كابول.

كما نقلت الوكالة عن شهود آخرين، سماع دوي انفجار ثان وإطلاق نار قرب المستشفى العسكري في كابول، وفقا لروسيا اليوم.

وأعلن المتحدث باسم داخلية حكومة «طالبان، قاري سعيد خوستي، أن قنبلة انفجرت عند مدخل مستشفى في الحي العاشر في كابول». وأضاف «تسبب الانفجار في سقوط ضحايا سيتم نشر تفاصيلها في وقت لاحق».

في ذات السياق، نقلت وكالة «رويترز» عن حساب جماعة إغاثة إيطالية في الطوارئ على موقع «تويتر» إعلانها عن إصابة تسعة في هجوم كابل ونقلهم لمستشفى تديره الجماعة.

من جهته، أعلن مسؤول أمني بحركة «طالبان» مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا وإصابة 34 في الانفجار.