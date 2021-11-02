أخبار عاجلة

معاذ الحناوي: مقتنع بقرار رحيلي عن الأهلي.. وغزل المحلة يستحق مركزا متقدما -
«زي النهارده».. كاسباروف أصغر بطل عالم في الشطرنج 9 نوفمبر 1985 -
«زي النهارده».. وفاة الرئيس الفرنسي شارل ديجول 9 نوفمبر 1970 -
كورونا حول العالم: الحالات تتجاوز 250 مليونًا.. واستمرار ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات -
الجيزة : إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في العياط (صور) -
الجيزة: حملات لرفع الإشغالات في الهرم والطالبية ومنشأة القناطر (صور) -
الجيزة تحذر من كلبشة السيارات المخالفة -
الجيزة: إزالة مخالفات الفراغ السياحي في العمرانية وتعديات شارع النيل بالبدرشين (صور) -
حسين الشحات: الزمالك يشرف أي لاعب.. وهذه رسالتي لكهربا -
جيبلبرتو: أتمنى خدمة الأهلي.. ومواجهة مصر وأنجولا صعبة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

رويترز: مقتل وإصابة العشرات في تفجير قرب مستشفى بأفغانستان

Print
رويترز: مقتل وإصابة العشرات في تفجير قرب مستشفى بأفغانستان رويترز: مقتل وإصابة العشرات في تفجير قرب مستشفى بأفغانستان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفادت وكالة «رويترز»، بسماع دوي انفجارين قويين، اليوم الثلاثاء، أعقبهما صوت إطلاق رصاص، في العاصمة الأفغانية كابول، فيما أكد مسؤول أمني بطالبان مقتل ما لا يقل عن 15 شخصًا وإصابة 34 في انفجار المستشفى.

وأفاد شاهد، لوكالة «رويترز»، بسماع دوي انفجار قوي أعقبه صوت إطلاق رصاص بالقرب من مستشفى سردار محمد داود خان العسكري في العاصمة الأفغانية كابول.

كما نقلت الوكالة عن شهود آخرين، سماع دوي انفجار ثان وإطلاق نار قرب المستشفى العسكري في كابول، وفقا لروسيا اليوم.

وأعلن المتحدث باسم داخلية حكومة «طالبان، قاري سعيد خوستي، أن قنبلة انفجرت عند مدخل مستشفى في الحي العاشر في كابول». وأضاف «تسبب الانفجار في سقوط ضحايا سيتم نشر تفاصيلها في وقت لاحق».

في ذات السياق، نقلت وكالة «رويترز» عن حساب جماعة إغاثة إيطالية في الطوارئ على موقع «تويتر» إعلانها عن إصابة تسعة في هجوم كابل ونقلهم لمستشفى تديره الجماعة.

من جهته، أعلن مسؤول أمني بحركة «طالبان» مقتل ما لا يقل عن 15 شخصا وإصابة 34 في الانفجار.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
معاذ الحناوي: مقتنع بقرار رحيلي عن الأهلي.. وغزل المحلة يستحق مركزا متقدما

معاذ الحناوي: مقتنع بقرار رحيلي عن الأهلي.. وغزل المحلة يستحق مركزا متقدما

«زي النهارده».. كاسباروف أصغر بطل عالم في الشطرنج 9 نوفمبر 1985

«زي النهارده».. كاسباروف أصغر بطل عالم في الشطرنج 9 نوفمبر 1985

«زي النهارده».. وفاة الرئيس الفرنسي شارل ديجول 9 نوفمبر 1970

«زي النهارده».. وفاة الرئيس الفرنسي شارل ديجول 9 نوفمبر 1970

كورونا حول العالم: الحالات تتجاوز 250 مليونًا.. واستمرار ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات

كورونا حول العالم: الحالات تتجاوز 250 مليونًا.. واستمرار ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات