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مصرع مواطن صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد ببني سويف

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مصرع مواطن صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد ببني سويف مصرع مواطن صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد ببني سويف

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لقى شخص في العقد الرابع من عمره مصرعه، اليوم، صدمه قطار أثناء عبور مزلقان على السكة الحديد بمحطة سكة حديد ببا بمحافظة بنى سويف، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى ببا المركزى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء طارق مشهور مدير أمن بنى سويف إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى ببا المركزى يفيد بمصرع شخص يدعى «سيد. ط. ا» يبلغ من العمر 40 سنة، صدمه قطار، وذلك أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد بمحطة قطار ببا بشكل مفاجئ، وعلى الفور تم استدعاء سيارة إسعاف ونقله إلى مشرحة مستشفى ببا المركزى وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المصرى اليوم

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