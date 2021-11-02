مسجل بالمرج وراء تزوير المحررات الرسمية وبيعها بمبالغ مالية

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص «له معلومات جنائية» بالمرج بممارسة نشاط إجرامى تخصص في تزوير المحررات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجــــها على عملائــــه راغبى الحصول عليها، وذلك مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، وبحوزته «مجموعة من المستندات والمحررات المنسوب صدورها لبعض الجهات الحكومية والممهورة بخاتم شعار الجمهورية «مزور»، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى، كما أقر بتحصله على المحررات المزورة المضبوطة بحوزته من أحد الأشخاص «له معلومات جنائية» بالزيتون وبتكثيف التحريات تبين قيام الأخير باتخاذ مسكنه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى في تزوير المحررات الرسمية وبيعها لعملائه راغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية، أمكن ضبطه وبحوزته «مجموعة من المستندات والمحررات المنسوب صدورها لعدة جهات حكومية والممهورة بخاتم شعار الجمهورية المزور – عدد من الكارنيهات مزورة منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية تحمل اسم وبيانات المتهم تفيد بأنه موظف بتلك الجهة- 28 خاتم كاوتشوك لشعار الجمهورية المقلد منسوبة للعديد من الجهات الحكومية جاهزة للاستخدام في مهر المحررات المزورة- 19 خاتما لشعار الجمهورية المقلد«معدن» يقوم المتهم بإعدادها لتكون جاهزة للاستخدام لعدة جهات حكومية – عدد من الأكلاشيهات مختلفة الأشكال مقلدة منسوب صدروها لعدة جهات حكومية – ولجهات مختلفة- مبلغ مالى- هاتف محمول- جهاز لاب توب»، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى.