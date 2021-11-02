أوهم ضحاياه بأنها صحيحة.. ضبط متهم بتزوير وترويج الشهادات الجامعية في الإسكندرية

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية، لقيامه بتزوير الشهادات الدراسية المنسوبة للجامعات وترويجها على راغبي الحصول عليها بعد إيهامهم بأنها صحيحة، مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها منهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، بممارسة نشاط إجرامي واسع النطاق في مجال تزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها إلى العديد من الجهات الحكومية خاصة الشهادات الدراسية المنسوبة للجامعات وترويجها على راغبي الحصول عليها بعد إيهامهم بأنها صحيحة وصادرة من الجهات الرسمية، مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها منهم، متخذًا من مسكنه مقرًا لمزاولة نشاطه المؤثم.

بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم استهداف المتهم وضبطه، وبتفتيش مسكنه عثر بداخله على جهاز حاسب آلي مُحمل عليه برامج إلكترونية تستخدم في تزوير المحررات، وطابعة وماسح ضوئي «اسكنر»، وقطاعة أوراق، وكمية من أحبار الألوان، وعدد من عقود إيجار أملاك بأسماء أشخاص مختلفة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد «مزورة بالكامل».

كما عثر على إخطارات ضرائب خالية البيانات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية مقلد «معدة للتزوير»، وشهادات تقدير وشهادات تخرج جامعية وشهادات إيداع خالية البيانات «مزورة» وبعضها ممهور بخاتم شعار الجمهورية المقلد، ودفاتر خطاب تحويل كشف طبي خالية البيانات «معدة للتزوير»، ودفاتر إيصال اشتراك رسوم عضوية خالية البيانات «معدة للتزوير»، ودفاتر إيصال استلام نقدية خالية البيانات «معدة للتزوير»، وكارنيهات بأسماء أشخاص مختلفين لمهن مختلفة «مزورة بالكامل»، وبفحص جهاز الحاسب الآلي والهاتف المحمول المضبوطين بحوزة المتهم تبين أنهما مُحملان بالعديد من النماذج لأختام شعار الجمهورية المقلدة والمحررات المزورة.

وبمواجهة المتهم أقر بممارسة نشاطه الإجرامي واستخدام الأجهزة المضبوطة في تزوير المحررات الرسمية.