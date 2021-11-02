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«القليوبية»: دعم النظافة بالخانكة وقليوب بـ3 ملايين جنيه

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«القليوبية»: دعم النظافة بالخانكة وقليوب بـ3 ملايين جنيه «القليوبية»: دعم النظافة بالخانكة وقليوب بـ3 ملايين جنيه

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أعلن عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، دعم منظومة النظافة بمعدات جديدة تشمل 2 مكنسة شفط اتربة، والتى قامت بتورديها الهيئة العربية للتصنيع بتكلفة إجمالية 3 مليون و200 الف جنيه، لمدن الخانكة وقليوب من الخطة الاستثمارية للمحافظة.

محافظ القليوبية يتفقد دعم منظومة النظافة بمعدات جديدة

وقال المحافظ، في بيان صحفي الثلاثاء، إن الهدف من ذلك المساهمة في الإرتقاء بمنظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين لخلق بيئة نظيفة وصحية تساعد بشكل كبير في إعادة الوجه الحضاري والجمالي لشوارع المراكز والمدن داخل المحافظة.

محافظ القليوبية يتفقد دعم منظومة النظافة بمعدات جديدة

وتفقد المحافظ، معدات النظافة الجديدة بحضور الدكتورة ايمان ريان والدكتور سمير حماد نائبا المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام، وعادل صبرة مدير عام الشؤون المالية والادارية، مشددا على ضرورة المتابعة اليومية ﻷعمال الحملة الميكانيكية بكل مركز ومدينة والتأكد من جاهزية السيارات للاستخدام وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها وإصلاح المتهالك منها فوراً مع الحفاظ عليها لضمان إستمرارها ﻷكبر فترة ممكنة للمساهمة في تحسين مستوى النظافة.

محافظ القليوبية يتفقد دعم منظومة النظافة بمعدات جديدة

وأكد أن المحافظة تسعى لتطوير منظومة النظافة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة معدات النظافة المستخدمة في رفع أكوام القمامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

المصرى اليوم

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