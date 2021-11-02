الاموال العامة تضبط المتهم يتزوير الاوراق الرسمية فى الدقهلية

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية) وعدد (2) آخرين لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص في تقليد الأختام وتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لعدة جهات حكومية، وضبط بحوزتهم (الأدوات والأجهزة المستخدمة في تزوير المحررات – العديد من الأختام لشعار الجمهورية المقلدة والمنسوبة لعدة جهات حكومية جاهزة للاستخدام في مهر المحررات المزورة)، وبتطوير مناقشة المتهم الأول أقر بقيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة نبروه بالدقهلية) من وسطائه في ترويج المحررات الرسمية المزورة على راغبى الحصول عليها، وبتكثيف التحريات تبين قيام الأخير بممارسة نشاط إجرامي في مجال ترويج المحررات الرسمية المزورة والمنسوب صدورها إلى العديد من الجهات الحكومية على راغبى الحصول عليها بعد إيهامهم بأنها صحيحة وصادرة من الجهات الرسمية مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها منهم، متخذاً من مسكنه مقراً لمزاولة نشاطه المؤثم.