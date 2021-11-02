متى تسقط الصلاة عن المريض؟.. الإفتاء تجيب

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

هل تسقط الصلاة عن المريض؟.. في معرض رد دار الإفتاء المصرية، على هذا التساؤل الذي وردها، عبر تقنية البث المباشر لاستقبال الاستفسارات اليومية بصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن المريض طريح الفراش العاجز لا تسقط عنه الصلاة حتى في حال عجز عن الحركة تمامًا؛ فعليه أن يومئ بعينيه قيامًا وركوعًا وسجودًا، ما دام عقله حاضرًا.

وأوضح «عويضة»، أن الصلاة لا تسقط عن المريض بأي حال من الأحوال مهما بلغت درجة مرضه مرضه؛ ففي حال كان طريح الفراش وغير قادر عن الحركة عليه أداء الصلاة بقلبه وأن يميء بعينيه سجودًا وركوعًا؛ مادام أنه صاحب عقل ويدرك ما حوله.

ولفت أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى أن الإنسان يزال مكلفًا؛ ولا تسقط عنه الصلاة؛ إلا في حالة واحدة، هي زوال عقله.

ولتدليل على الفتوى، استدل «عويضة» بالحديث النبوي: عن عليِّ بن أبي طالبٍ رَضِيَ اللهُ عنه: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال :«رُفِع القَلمُ عن ثلاثةٍ: عن النَّائمِ حتَّى يستيقظَ، وعن الصَّبي حتَّى يحتلِمَ، وعن المجنونِ حتَّى يَعقِلَ».