أخبار عاجلة

معاذ الحناوي: مقتنع بقرار رحيلي عن الأهلي.. وغزل المحلة يستحق مركزا متقدما -
«زي النهارده».. كاسباروف أصغر بطل عالم في الشطرنج 9 نوفمبر 1985 -
«زي النهارده».. وفاة الرئيس الفرنسي شارل ديجول 9 نوفمبر 1970 -
كورونا حول العالم: الحالات تتجاوز 250 مليونًا.. واستمرار ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات -
الجيزة : إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في العياط (صور) -
الجيزة: حملات لرفع الإشغالات في الهرم والطالبية ومنشأة القناطر (صور) -
الجيزة تحذر من كلبشة السيارات المخالفة -
الجيزة: إزالة مخالفات الفراغ السياحي في العمرانية وتعديات شارع النيل بالبدرشين (صور) -
حسين الشحات: الزمالك يشرف أي لاعب.. وهذه رسالتي لكهربا -
جيبلبرتو: أتمنى خدمة الأهلي.. ومواجهة مصر وأنجولا صعبة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

متى تسقط الصلاة عن المريض؟.. الإفتاء تجيب

Print
متى تسقط الصلاة عن المريض؟.. الإفتاء تجيب متى تسقط الصلاة عن المريض؟.. الإفتاء تجيب

اشترك لتصلك أهم الأخبار

هل تسقط الصلاة عن المريض؟.. في معرض رد دار الإفتاء المصرية، على هذا التساؤل الذي وردها، عبر تقنية البث المباشر لاستقبال الاستفسارات اليومية بصفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن المريض طريح الفراش العاجز لا تسقط عنه الصلاة حتى في حال عجز عن الحركة تمامًا؛ فعليه أن يومئ بعينيه قيامًا وركوعًا وسجودًا، ما دام عقله حاضرًا.

وأوضح «عويضة»، أن الصلاة لا تسقط عن المريض بأي حال من الأحوال مهما بلغت درجة مرضه مرضه؛ ففي حال كان طريح الفراش وغير قادر عن الحركة عليه أداء الصلاة بقلبه وأن يميء بعينيه سجودًا وركوعًا؛ مادام أنه صاحب عقل ويدرك ما حوله.

ولفت أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إلى أن الإنسان يزال مكلفًا؛ ولا تسقط عنه الصلاة؛ إلا في حالة واحدة، هي زوال عقله.

ولتدليل على الفتوى، استدل «عويضة» بالحديث النبوي: عن عليِّ بن أبي طالبٍ رَضِيَ اللهُ عنه: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال :«رُفِع القَلمُ عن ثلاثةٍ: عن النَّائمِ حتَّى يستيقظَ، وعن الصَّبي حتَّى يحتلِمَ، وعن المجنونِ حتَّى يَعقِلَ».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
معاذ الحناوي: مقتنع بقرار رحيلي عن الأهلي.. وغزل المحلة يستحق مركزا متقدما

معاذ الحناوي: مقتنع بقرار رحيلي عن الأهلي.. وغزل المحلة يستحق مركزا متقدما

«زي النهارده».. كاسباروف أصغر بطل عالم في الشطرنج 9 نوفمبر 1985

«زي النهارده».. كاسباروف أصغر بطل عالم في الشطرنج 9 نوفمبر 1985

«زي النهارده».. وفاة الرئيس الفرنسي شارل ديجول 9 نوفمبر 1970

«زي النهارده».. وفاة الرئيس الفرنسي شارل ديجول 9 نوفمبر 1970

كورونا حول العالم: الحالات تتجاوز 250 مليونًا.. واستمرار ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات

كورونا حول العالم: الحالات تتجاوز 250 مليونًا.. واستمرار ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات