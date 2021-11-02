88 رحلة طيران تصل مطاري الغردقة ومرسي علم خلال 24 ساعة

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كشف معدل التشغيل وحركة وصول الرحلات السياحية لمطاري الغردقة ومرسي علم الدوليين اليوم الثلاثاء عن استقبال ٨٨ رجلة بالمطارين.

حيث استقبل مطار الغردقة نحو ١٢ الف الف سائح من جنسيات اوربية مختلفة وروسية على متن نحو ٨٠ رحلة دولية وذلك حسب جداول التشغيل للرحلات الجوية القادمة من المطارات الخارجية فيما استقبل مطار مرسي علم نحو ٨ رحلات دولية اقلت نحو ١٢٠٠ سائح.

وشهدت الفنادق والقري السياحية بالبحر الاحمر ارتفاعا في اشغالات السياحة الاجنبية خاصة السياحة الروسية وسط اجراءات لمنع انتشار فيروس كورونا.

وواصلت شركات السياحة والطيران في روسيا تلقي الحجوزات من السائحين الروس على الرحلات الشارتر التي تم السماح بتنظيمها بداية من ٩ نوفمبر المقبل.