قصي خولي ينعي صباح فخري : غصن عتيق من شجرة سورية ترك إرثا سيبقي

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نعي الفنان قصي خولي، رحيل الفنان السوري صباح فخري، والذي توفي اليوم، عن عمر ناهز 88 عامًا، لافتا انه غصن عتيق قرر الرحيل.

وشارك «قصي» متابعيه عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلا: ‏«إنا لله وإنّا إليه راجعون، غصن عتيق من الشجرة السورية قرر الرحيل بعيداً، تارك في اثره ارث سيبقى السماد لأجيال واجيال،وداعا ‎#صباح_فخري».

يذكر ان الفنان الراحل من مواليد حلب 1933 حاصل على وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة عام 2007 وذلك تقديراً لإنجازاته الكبيرة والمتميزة في خدمة الفن.