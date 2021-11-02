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تأجيل وايقاف العمليات غير الطارئة بمستشفيات بالمدينة.. و"الصحة" لا ترد

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تأجيل وايقاف العمليات غير الطارئة بمستشفيات بالمدينة.. و"الصحة" لا ترد تأجيل وايقاف العمليات غير الطارئة بمستشفيات بالمدينة.. و"الصحة" لا ترد
اكتفت بالجدولة والإبلاغ عن موعد قادم وسط استياء من مرضى ينتظرون

تأجيل وايقاف العمليات غير الطارئة بمستشفيات بالمدينة.. و

أوقفت "صحة المدينة المنورة" العمليات غير الطارئة منذ الخميس الماضي، فيما تمت جدولة العمليات لوقت آخر، وسط استياء شديد من بعض المرضى الذين ينتظرون عملياتهم منذ عدة شهور، حيث شمل التوقف العمليات في بعض مستشفيات المدينة المنوّرة.

ولم تكشف "صحة المدينة المنورة" سبب تأجيل العمليات لبعض المرضى، بل اكتفت بجدولة عملياتهم وإبلاغهم عن موعد العملية القادم.

"سبق" وجّهت استفساراً لـ"صحة المدينة المنوّرة" عن أسباب إيقاف العمليات غير الطارئة منذ الخميس الماضي في بعض مستشفيات المدينة المنوّرة، إلا أنها لم تتلقَ أيَّ رد حتى كتابة هذا الخبر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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