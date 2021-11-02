عرض «طقوس العودة» و «صاحب مقام» مجددا الخميس

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قال الفنان سامح مجاهد، مدير فرقة مسرح الغد بالبيت الفني للمسرح، ان الفرقة تستعد لتقديم مسرحيتين من إنتاجها على مسرح الطليعة الخميس المقبل، وهما العرض المسرحى «طقوس العودة» من إخراج سعيد سليمان يقدم في السابعة مساء على قاعة صلاح عبدالصبور، والعرض المسرحى «صاحب مقام» من إخراج عادل حسان يقدم في الساعة الثامنة مساء على قاعة ذكى طليمات، وذلك بالتعاون مع فرقة مسرح الطليعة .

يذكر أن «طقوس العودة» فكرته مستوحاة من الموال الشعبى التراثي حسن ونعيمة الأصلي، عن نعيمة التي تبحث عن روح حسن في حياتها ،وأن العرض يقدم في قالب طقسي موسيقي غنائي.

والعرض من بطولة نجلاء يونس، ماهر محمود، موسيقى وألحان أحمد الحجار، ديكور وأزياء نورهان سمير، أشعار مسعود شومان، ومن إخراج سعيد سليمان.

أما عرض «صاحب مقام» فهو عرض حكي وغنا وانشاد ويقدم ٦ حكايات عن خمسة من الأولياء هم أبوالحسن الشاذلي، السيد البدوي، إسماعيل الانبابي، المرسي أبوالعباس، والسيدة نفيسة، إضافة إلى القديس ماري جرجس يربط بينهم راوي الحكايات والمنشد.

العرض كتابة وأشعار مسعود شومان، ديكور وأزياء محمد هاشم ،موسيقي وألحان حازم الكفراوي

يشارك بأداء الحكايات الفنانين أحمد مجدي، نشوى إسماعيل، كريم البسطي، عادل رأفت، محمد العزايزى، أحمد عبدالجواد، خالد العيسوى، أداء وغناء وإنشاد عبادة ،وإخراج عادل حسان.