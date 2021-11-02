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محافظ الشرقية ومساعد وزير يبحثان مستجدات المشروعات التجارية الجاري تنفيذها بالمحافظة

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محافظ الشرقية ومساعد وزير التموين يبحثان مستجدات المشروعات التجارية الجاري تنفيذها بالمحافظة محافظ الشرقية ومساعد وزير يبحثان مستجدات المشروعات التجارية الجاري تنفيذها بالمحافظة

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إلتقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بمقر جهاز تنمية التجارة الداخلية بالقاهرة، وذلك لمتابعة أخر المستجدات للمشروعات التجارية المشتركة والمُقامة بالمحافظة ،بالتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية والمطورين التجاريين.

أكد محافظ الشرقية أن الهدف من إقامة المناطق التجارية توفير فرص عمل جادة وحقيقية لأبناء المحافظة، ليعود بالأثر الإيجابي على التنمية الاقتصادية، لافتا ًإلى أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة قام بإنهاء كافة الإجراءات وإستخراج التراخيص اللازمة، وتذليل العقبات لإقامة مثل هذه المشروعات العملاقة لتشجيع الإستثمار ،وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب الجاد وخلق منافسة حقيقية، وتحسين حركة ومستوى التجارة داخل المحافظة.

كما تطرق اللقاء إلى طرح الفرص الإستثمارية المتاحة بمركز ومدينة بلبيس، لبحث إمكانية إقامة منطقة لوجيستية بها طبقاً للمعايير الدولية، حيث تتمتع المحافظة بالعديد من مقومات الاستثمار والأنشطة الصناعية والتجارية المختلفة والأيدي العاملة الماهرة.

ومن جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الوزارة قامت بإنشاء العديد من المناطق التجارية بعدد من المحافظات لوصول السلعة للمستهلك بالسعر المناسب، وتحقيق الجودة العالية ودفع عجلة الاقتصاد القومي بما يخلق مجمعات تجارية ضخمة تضم كافة المجالات والأنشطة التجارية، للحد من مخاطر التقلبات السعرية والعمل على ثباتها نتيجة تنمية وزيادة أساليب وطرق المنافسة المشروعة ،من خلال تجميع أكبر قدر ممكن من السلع والمنتجات تحت سقف واحد والتي تعد أحد أهم أهداف التجارة الداخلية.

وفي نهاية اللقاء تم الإتفاق على عقد إجتماع عاجل مع الشركات المنفذة للمشروعات التجارية المشتركة بين الوزارة والمحافظة، للتشديد على سرعة الإنتهاء منها ودخولها الخدمة الفعلية طبقا للجدول الزمني المحدد، وذلك لتحسين مستوى حركة التجارة الداخلية، بما يعود بالنفع على الإقتصاد القومي.

المصرى اليوم

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