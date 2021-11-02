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قال النائب محمد محمود لبيب، عضو مجلس النواب، إن مصر تبنت خطة شاملة ومتكاملة لمواجهة جائحة كورونا، سواء بتعزيز الوضع الدوائي، وتوفير احتياطي استراتيجي من الأكسجين، علاوة على تزويد جميع مستشفيات العزل بكل ما تحتاجه من مستلزمات طبية ودوائية وتغيير بروتوكول كورونا وتحديثه باستمرار من جانب اللجنة العلمية.

وأضاف محمود في بيان له، أن ذلك يتوازى مع قيام مصر بإنفاق نحو 400 مليون دولار وفق تصريحات مستشار الرئيس للشئون الصحية، الدكتور عوض تاج الدين، وهو ما يؤكد أن مصر رصدت للقاحات كورونا ملايين الدولارات لتوفيرها للمصريين ومن مصادر متنوعة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الخطة الوطنية تقوم على تلقيح نحو 40% من السكان بحلول نهاية العام الحالي، وذلك بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشدد نائب سوهاج، على أن الدولة تسعى جاهدة إلى تصنيع اللقاحات، وتم الاتفاق بالفعل مع بعض الشركات للتصنيع، حتى تكون مصر مصدرا من مصادر توفير اللقاحات، وذلك من أجل الاستهلاك المحلي ثم التصدير لأفريقيا والمنطقة بكاملها فيما بعد.