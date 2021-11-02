أخبار عاجلة

معاذ الحناوي: مقتنع بقرار رحيلي عن الأهلي.. وغزل المحلة يستحق مركزا متقدما -
«زي النهارده».. كاسباروف أصغر بطل عالم في الشطرنج 9 نوفمبر 1985 -
«زي النهارده».. وفاة الرئيس الفرنسي شارل ديجول 9 نوفمبر 1970 -
كورونا حول العالم: الحالات تتجاوز 250 مليونًا.. واستمرار ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات -
الجيزة تشن حملات نظافة في الدقي (صور) -
الجيزة : إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في العياط (صور) -
الجيزة: حملات لرفع الإشغالات في الهرم والطالبية ومنشأة القناطر (صور) -
الجيزة تحذر من كلبشة السيارات المخالفة -
الجيزة: إزالة مخالفات الفراغ السياحي في العمرانية وتعديات شارع النيل بالبدرشين (صور) -
حسين الشحات: الزمالك يشرف أي لاعب.. وهذه رسالتي لكهربا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

نائب: أنفقت 400 مليون دولار خلال أزمة كورونا

Print
نائب: مصر أنفقت 400 مليون دولار خلال أزمة كورونا نائب: أنفقت 400 مليون دولار خلال أزمة كورونا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب محمد محمود لبيب، عضو مجلس النواب، إن تبنت خطة شاملة ومتكاملة لمواجهة جائحة كورونا، سواء بتعزيز الوضع الدوائي، وتوفير احتياطي استراتيجي من الأكسجين، علاوة على تزويد جميع مستشفيات العزل بكل ما تحتاجه من مستلزمات طبية ودوائية وتغيير بروتوكول كورونا وتحديثه باستمرار من جانب اللجنة العلمية.

وأضاف محمود في بيان له، أن ذلك يتوازى مع قيام مصر بإنفاق نحو 400 مليون دولار وفق تصريحات مستشار الرئيس للشئون الصحية، الدكتور عوض تاج الدين، وهو ما يؤكد أن مصر رصدت للقاحات كورونا ملايين الدولارات لتوفيرها للمصريين ومن مصادر متنوعة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الخطة الوطنية تقوم على تلقيح نحو 40% من السكان بحلول نهاية العام الحالي، وذلك بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح ، وشدد نائب سوهاج، على أن الدولة تسعى جاهدة إلى تصنيع اللقاحات، وتم الاتفاق بالفعل مع بعض الشركات للتصنيع، حتى تكون مصر مصدرا من مصادر توفير اللقاحات، وذلك من أجل الاستهلاك المحلي ثم التصدير لأفريقيا والمنطقة بكاملها فيما بعد.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
جيبلبرتو: أتمنى خدمة الأهلي.. ومواجهة مصر وأنجولا صعبة

جيبلبرتو: أتمنى خدمة الأهلي.. ومواجهة مصر وأنجولا صعبة

أسطورة التدريب التونسي يطالب بمنح علي معلول الجنسية المصرية

أسطورة التدريب التونسي يطالب بمنح علي معلول الجنسية المصرية

عصام عبدالفتاح: «مفيش مخلوق في مصر يقدر يتدخل في عمل الحكام»

عصام عبدالفتاح: «مفيش مخلوق في مصر يقدر يتدخل في عمل الحكام»

حمادة المصري: مهمتي مع الإسماعيلي ليست سهلة.. وسنقدم خطة للنهوض بالكرة

حمادة المصري: مهمتي مع الإسماعيلي ليست سهلة.. وسنقدم خطة للنهوض بالكرة