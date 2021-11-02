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أحيا الفنان اللبناني عاصي الحلاني أولى حفلات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الثلاثون بمكتبة الإسكندرية بمصاحبة فرقة الحفني بقيادة المايسترو أحمد عامر.

في بداية الحفل قدم الحلاني أولى أغنياته «مصر كبيرة» والتى تفاعل معها جمهور الثغر وأشعلت حماسهم.. ووجه «الحلانى تحية خاصة منه لشعب الإسكندرية قائلا»فرحان بوجودي في الاسكندرية لأنها بتفكرني ببيروت..و مصر دائما في ازدهار وتقدم ..والله يديمها علينا «

قدم الحلاني خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه منها مصر كبيرة.. بحبك وبغار.. قولي جاي.. انا مارق مريت.. قومي ارقصي.. عندك بحرية.. ست الستات.. مالي صبر يا ناس.. وقدم لأول مرة أغنيته الجديدة بعنوان «قمر»

ومن أغاني التراث قدم«ابتدي المشوار» للعندليب الأسمر واختتم الحفل بأغنية في حب مصر«أحلف بسماها وبترابها»

وبالفاصل الأول من الحفل قدم الفنان حسام حسني أغنيتي بين شطين وميه،الهوي هوايا.. فيما شدت الفنانة نفين رجب بأغنيات شط اسكندرية.. قديش كان فيه ناس.. نسم علينا الهوى.. ال جاني بعد يومين.. سهر الليالي.. واختتمت الفنانة نهاد فتحي الفاصل الأول من الحفل بأغنيات حمال الاسية، أؤمر يا قمر، بكرة تعرف.

وتستأنف فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الثلاثون بمدينة الاسكندرية بحفل يوم الخميس المقبل تحيه الفنانة الكبيرة عفاف راضي .