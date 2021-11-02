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جامعة عين شمس تحصد المركز الأول في أعلى عدد من المجلات المفهرسة في الكشاف العربى

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جامعة عين شمس تحصد المركز الأول في أعلى عدد من المجلات المفهرسة في الكشاف العربى جامعة عين شمس تحصد المركز الأول في أعلى عدد من المجلات المفهرسة في الكشاف العربى

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حصدت جامعة عين شمس المركز الأول في أعلى عدد من المجلات المفهرسة في الكشاف العربى للاستشهادات المرجعية ARCI 2021، وذلك في احتفالية تكريم الجامعات المصرية المتميزة في النشر الدولى والتى نظمها المجلس الأعلى للجامعات بالتعاون مع بنك المعرفة المصرى وبرعاية الناشر الدولى «Clarivate»، بحضور د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د. طارق شوقي وزير التربية والتعليم.

و أعرب د. محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، عن سعادته بهذا التكريم، الذي يأتى في إطار حرص وزارتى التعليم العالى والتربية والتعليم على تكريم المؤسسات التعليمية والباحثين الحاصلين على مراكز متقدمة في النشر الدولى في عدد من المجالات والتخصصات العلمية، مؤكداً أن جامعة عين شمس تشهد طفرة نوعية كبيرة في الآونة الأخيرة من خلال تقلدها لمراكز متقدمة في العديد من التصنيفات الدولية المعروفة سواء على مستوى الجامعات ككل أو على مستوى التخصصات العلمية، ممما يعكس كم الانتاج العلمي للجامعة المنشور دوليا في مجلات مصنفة في قاعدة بيانات Web of Science وغيرها من قواعد البيانات الدولية.

وأضاف المتيني أن جامعة عين شمس تشهد زيادة ملحوظة في عدد الشراكات المتنوعة مع مؤسسات دولية مرموقة إلى جانب البرامج الجديدة والمتميزة التي أنشاتها الجامعة سواء بالمرحلة الجامعية أو بمرحلة الدراسات العليا، بالإضافة إلى حصول الجامعة على خمس نجوم في تصنيف منظمة QS، وكذلك تميز كليتي الطب والصيدلة.

ومن جانبه أكد د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن الجامعة تشهد زيادة مطردة في عدد المجلات العلمية المفهرسة في الكشاف العربى للاستشهادات المرجعية بالاضافة إلى وجود عدد من مجلات الجامعة ذات معامل تأثير أعلى للنشر الدولى، ويحرص قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة على توفير كافة سبل الدعم الكامل لكليات الجامعة من خلال التعاون المثمر مع بنك المعرفة المصرى، وتعديل قواعد ولائحة مكافات النشر الدولى بالجامعة لتحفيز أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على النشر العلمى الدولى، كما قامت الجامعة بتشجيع وتحفيز أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب وجميع العاملين بالجامعة على تصاعد معدلات وجودة النشر الدولي، تعظيم قيم المكافآت الممنوحة للناشرين نظير مجهوداتهم الدؤوبة في نشر الأبحاث في الدوريات العالمية المميزة خاصة ذات معامل التأثير الأعلى والأهم ودون حد أقصى لعدد الأبحاث السنوية، هذا ما ظهر جليا في عدد الأبحاث المنشورة دوليا.

المصرى اليوم

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