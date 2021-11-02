ضبط مقاول استولى على أموال المواطنين وحرر لهم عقود ملكية شقق وهمية

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كشفت أجهزة الأمن ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من سيدة- مقيمة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة بتعرضها لواقعة احتيال والاستيلاء منها على مبلغ مالى من قبل أحد الأشخاص بزعم بيع شقة سكنية لها دون الوفاء بذلك.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام مقاول «له معلومات جنائية» في عين شمس بالقاهرة بممارسة نشاط إجرامى تخصص في الاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين من راغبى تملك الوحدات السكنية، وذلك عن طريق قيامه بالإعلان على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة عن توافر وحدات سكنية للبيع بمناطق مختلفة، ونجح في إستقطاب العديد من المواطنين راغبى شراء الوحدات المعلن عنها وإبرامه عقود وهمية لتمليكهم تلك الوحدات «على خلاف الحقيقة»، ومن خلال ذلك الزعم تمكن من الاستيلاء على مبلغ مالى من الشاكية بزعم بيع شقة سكنية لها بأحد العقارات المزمع إنشاؤها، وتبين أن الأرض المزمع إقامة العقار عليها ليست مملوكة له وأنها خاصة بأملاك الدولة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.