القبض على عناصر تشكيل عصابي احترف سرقة المواطنين بانتحال صفة رجال شرطة

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تمكنت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، من عناصر تشكيل عصابي بالقاهرة، لقيامهم بسرقة أحد المواطنين بانتحال صفة رجال شرطة.

تلقى قسم شرطة المقطم بالقاهرة بلاغًا من صاحب شركة شحن، مقيم بمحافظة الجيزة، بسابقة تعرفه على تاجر سيارات، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، لتردده على شركة الشحن ملكه وأقر له برغبته في شراء إحدى السيارات، فأخبره بتمكنه من توفيرها له لدى تاجر سيارات بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية مقابل مبلغ مالي، وتقابلا مع الأخير لمعاينة السيارة وإتمام عملية الشراء، وعقب ذلك فوجئوا بسيارة ميكروباص يستقلها 4 أشخاص انتحلو صفة رجال شرطة وبحوزة أحدهم سلاح ناري «طبنجة» واستولوا على المبلغ المالي ولاذوا بالفرار وبصحبتهم الأخير.

بإجراء التحريات والاستعانة بالتقنيات الحديثة، توصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية، وبتقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم حال استقلال اثنين منهم سيارة مستأجرة، وعثر بحوزتهم على طبنجة صوت وعدد من الطلقات المستخدمين في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بارتكاب الواقعة بـ«انتحال صفة رجال شرطة»، وتم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، وأقروا بإنفاقهم باقي المبلغ المالي على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين واتهمهم بالسرقة.