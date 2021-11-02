«صحة فلسطين»: 5وفيات و337 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، يوم الثلاثاء، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.9% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.1% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأضافت الكيلة في تقريرها اليومي عن حالة الوباء في الأراضي الفلسطينية إلى أنه تم تسجيل 5 وفيات و337 إصابة جديدة بكورونا.

ولفتت الكيلة إلى وجود 61 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيا 96 مريضاً، بينهم 11 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وعالميًا أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من247 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات أكثر من خمسة ملايين وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 247.122.385، وإجمالي الوفيات5.005.401.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ746.977 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 46.089.316.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ607.922 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 21.814.693.