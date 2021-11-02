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4 وفيات و217 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

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4 وفيات و217 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة 4 وفيات و217 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

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أعلنت صحة حماس اليوم الثلاثاء، عن تسجيل حالات وفاة وإصابات بكورونا، خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت صحة حماس خلال موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة إنّها أجرت 1426 فحصا مخبريا خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيثُ سجلت 4 حالات وفاة و(217) إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وأكدت على تعافي 654 حالة جديدة من مصابي ، فيما بلغ إجمالي تراكمي للمصابين 184071 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 3268 حالة.

إجمالي المتعافين 179222 حالة، إجمالي الوفيات 1581 وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 109 حالات، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 76 حالة.

فيما بلغ إجمالي جرعات اللقاحات التي وصلت قطاع غزة: 768590 جرعة، إجمالي الاشخاص الذين تلقوا اللقاح: 477733 شخصا.

المصرى اليوم

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