إسرائيل تسجل 688 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل إصابات ووفيات جديدة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية بحسب ما نشره موقع صحيفة «معاريف»، إنّه تم «تسجيل ​​688 مريضا جديداً بكورونا، منهم 210 في حالة حرجة».

وأشارت إلى أنّه «تم تشخيص 688 حالة إصابة بكورونا مؤكدة، منهم 210 مرضى في حالة حرجة و126 جهاز تنفس صناعي.

وشددت على أنّ عدد الوفيات جراء الفيروس ارتفع إلى 8103.

وعالميًا أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، يوم الثلاثاء، بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من247 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات أكثر من خمسة ملايين وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 247.122.385، وإجمالي الوفيات5.005.401.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ746.977 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 46.089.316.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ607.922 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 21.814.693.