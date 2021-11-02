وزير السياحة : الوزارة حريصة علي تطوير الخدمات المقدمة للزائرين بالمواقع الأثرية

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قال د. خالد العناني وزير السياحة والأثار، على هامش مشاركتة في بورصة لندن للسياحة، أن الوزارة حريصة على تطوير الخدمات المقدمة للزائرين بالمواقع الأثرية والمتاحف لتقديم تجربة ثقافية وحضارية وسياحية متكاملة لزائريها.

فضلا عن الخدمات الالكترونية التي تقدم للسائحين والعاملين بالقطاع، وذلك لتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة ومنها إطلاق خدمة الرسائل النصية التي يتم إرسالها للسائحين فور وصولهم لمصر، بالإضافة إلى إطلاق الموقع الإلكتروني الرسمي للمتحف القومي للحضارة المصرية وأول منصة حجز للتذاكر الإلكترونية، كما تم تفعيل خدمة نظام الحجز الإلكتروني لتذاكر دخول متاحف كل من شرم الشيخ والغردقة والمصري بالتحرير ومنطقة أهرامات الجيزة.

هذا بالإضافة إلى أن الوزارة بصدد إطلاق تطبيق إلكتروني عبر الهاتف المحمول «موبايل أبليكيشن» للترويج للمقصد السياحي المصري محلياً وعالمياً وتقديم الخدمات للسائحين.