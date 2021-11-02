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«بيطري الشرقية»: ضبط ١٥٠٠ كيلو كبده مجمدة مجهولة المصدر في حملة تفتيشية بمنيا القمح

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«بيطري الشرقية»: ضبط ١٥٠٠ كيلو كبده مجمدة مجهولة المصدر في حملة تفتيشية بمنيا القمح «بيطري الشرقية»: ضبط ١٥٠٠ كيلو كبده مجمدة مجهولة المصدر في حملة تفتيشية بمنيا القمح

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري من الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم، وثلاجات الحفظ ومصانع تصنيع وبيع اللحوم ومحلات بيع وتصنيع الأسماك لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، وقسم الصحة العامة والتفتيش بإدارة منيا القمح البيطرية، بالاشتراك مع مباحث بمنيا القمح، وبالتنسيق مع الرقابة الإدارية، قامت بتنفيذ حملة تفتيشية لضبط سوق اللحوم والأسماك بنطاق المركز .

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملة التفتيشية أسفرت عن تحرير محضر مخالفة لثلاجة لحفظ وبيع اللحوم والأسماك، وضبط 1500 كجم كبده مجمدة مجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

المصرى اليوم

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