ضبط «عربيين» بتهمة تزوير شهادة دراسية والتقدم بها للتصديق عليها

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ضبطت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، شخصين يحملان جنسية إحدى الدول، بتهمة تزوير شهادة دراسية والتقدم بها لإحدى الجهات للتصديق عليها.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغًا بتقدم أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول العربية، لإحدى الجهات طالبًا التصديق على شهادة دراسية «يشتبه في كونها مزورة».

بالانتقال والفحص بالتنسيق مع الجهات المختصة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وتبين أنه تقدم لمسؤولي تلك الجهة بشهادة دراسية طالبًا التصديق عليها ليتمكن من الالتحاق بإحدى الجامعات المصرية للدراسة بها وتبين أنها مزورة بالكامل.

بمواجهته اعترف بكون الشهادة مزورة وتحصل عليها من أحد أصدقائه مقابل مبلغ مالي، تم ضبط الأخير وتبين أنه يحمل جنسية ذات الدولة، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.