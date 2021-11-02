ربة منزل وزوجها سرقا مبالغ مالية قبل ايداعها البنك بالتجمع ..رشت اسبراى ونفذ1 الواقعة

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كشفت أجهزة الامن بالقاهرة ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من موظف بأحد المعاهد الدراسية بالتجمع الخامس بأنه حال سيره بالسيارة قيادته بدائرة القسم وبحوزته عدد 2 حقيبة الأولى بداخلها مبلغ مالى مليون جنيه ، والثانية بداخلها مبلغ مالى 889 ألف جنيه "خاصين بعمله" فى وجهته لإيداع المبالغ المالية بأحد البنوك ، فوجئ بعدد 3 أشخاص يستقلون سيارة وأجبروه على التوقف بالسيارة وقام أحدهم برش سائل على وجهه ، وإستولوا على إحدى الحقيبتين كرهاً عنه، ولم يتمكنوا من سرقة الحقيبة الأخرى لمقاومته لهم، وأضاف بإستقلال إحدى السيدات صحبته بالسيارة قيادته قبل الواقعة مباشرةً وإختفت عقب السرقة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة ، أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وأن وراء إرتكاب الواقعة عدد 4 أشخاصد ،تم ضبط إثنين من المتهمين وهما مالك السيارة، ربة منزل وبمواجهتهما أقرت السيدة بأنه نظراً لعمل زوجها بذات الجهة التى يعمل بها المجنى عليه وعلمه بمواعيد إيداع المبالغ المالية بالبنك إختمرت فى ذهنهما سرقته ، وتوجهها لمحل عمل المُبلغ وتقابلت معه بدعوى رغبتها فى إلحاق نجلها بالدراسة بالمعهد محل عمله ، وبتاريخ الواقعة تواصلت معه وتمكنت من إستدراجه وإستقلت صحبته السيارة وعاونت باقى المتهمين على تحديد خط سيره ، وأيد أحد المتهمين أقوالها.