كندة علوش تنعي صباح فخري : من لم يستمع له فاته الكثير

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نعت الفنانة السورية كندة علوش، الفنان صباح فخري الذي رحل عن عالمنا، اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 88 عام.

كتبت «علوش» عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: «وداعاً صباح فخري العملاق الحلبي العظيم صاحب الصوت والأداء الرائع والمقدرات الصوتية والغنائية الاستثنائية»، مضيفة».

أضافت: «من لم يستمع له فاته الكثير، مدرسة فنية وبحر نهل منه آلاف المطربين من سوريا وكافة البلاد العربية»

واختتمت: «أستاذ صباح رحل عن عالمنا ولكن فنه وإرثه العظيم سيبقى خالد مابقي الفن».

صباح فخري فنانا سوري من مواليد 1933، وهو واحد من أعلام الغناء العرب، وواحد من أهم المطربين في الشرق الأوسط، ونال شهرة واسعة في أنحاء الوطن العربي والعالم وفي السجلات العالمية للمطربين.