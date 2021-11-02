موعد مباراة برشلونة ودينامو كييف في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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يترقب عشاق البارسا مساء اليوم الثلاثاء مباراة مصيرية لفريق برشلونة أمام نظيره دينامو كييف الأوكراني على أرض ملعب الأخير في البطولة الأوروبية.

وتأتي المباراة بين برشلونة ودينامو كييف ضمن منافسات الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط بينما يتصدر بايرن ميونخ بـ 9 نقاط وفي المركز الثني بنفيكا وله 4 نقاط فقط.

ونتعرف في السطور التالية على كل ما يخص هذه المباراة من حيث الموعد والملعب والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة برشلونة ودينامو كييف في دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة برشلونة أمام نظيره دينامو كييف الأوكراني في دوري أبطال أوروبا عند الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة الموافق الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة ، وعند الساعة 20:00 بتوقيت جرينتش العالمي.

ملعب مباراة برشلونة ودينامو كييف في دوري أبطال أوروبا

تقام مباراة برشلونة ودينامو كييف في دوري أبطال أوروبا على ملعب "أوليمبيسكي" الرياضي في مدينة كييف الأوكرانية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة ودينامو كييف في دوري أبطال أوروبا

سيتم بث مباراة برشلونة ودينامو كييف في دوري أبطال أوروبا عبر شاشة قناة بي. إن. سبورتس أتش تو بريميوم beIN Sports 2 HD Premium.