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أكد حلمي طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي انبي، أن قضى موسمًا صعبًا مع نادي الزمالك، عندما تولى تدريب الفريق الأبيض عام 2013.

وقال حلمي طولان، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس» :«قضيت موسمًا صعبًا مع الزمالك في موسم 2013، حيث لم يكن هناك أي فلوس في النادي، لكي يتم التعاقد مع لاعبين جدد».

وأضاف :«في هذا الموسم، لعبت بطولة دوري أبطال افريقيا بدون مهاجمين، حيث كنت أعتمد على شيكابالا وأحمد عيد عبدالملك، في مركز قلب الهجوم، لعدم وجود مهاجمين في الفريق».



وتابع :«قضيت سنة كبيسة مع الزمالك، اللاعبون ماكنش معاهم فلوس يضعون بنزين في العربية، لكي يذهبون للتدريب»، مضيفًا:«بالرغم من تلك الظروف الصعبة نجحنا في التتويج ببطولة كأس مصر، الفريق كان وقتها لم يفز بأي بطولة من 7 سنوات».