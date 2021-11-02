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طولان: قضيت سنة كبيسة مع ..واللاعبون ماكنش معاهم فلوس يذهبون للتدريب

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طولان: قضيت سنة كبيسة مع الزمالك..واللاعبون ماكنش معاهم فلوس يذهبون للتدريب طولان: قضيت سنة كبيسة مع ..واللاعبون ماكنش معاهم فلوس يذهبون للتدريب

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أكد حلمي طولان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي انبي، أن قضى موسمًا صعبًا مع نادي ، عندما تولى تدريب الفريق الأبيض عام 2013.

وقال حلمي طولان، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس» :«قضيت موسمًا صعبًا مع الزمالك في موسم 2013، حيث لم يكن هناك أي فلوس في النادي، لكي يتم التعاقد مع لاعبين جدد».

وأضاف :«في هذا الموسم، لعبت بطولة دوري أبطال افريقيا بدون مهاجمين، حيث كنت أعتمد على شيكابالا وأحمد عيد عبدالملك، في مركز قلب الهجوم، لعدم وجود مهاجمين في الفريق».


وتابع :«قضيت سنة كبيسة مع الزمالك، اللاعبون ماكنش معاهم فلوس يضعون بنزين في العربية، لكي يذهبون للتدريب»، مضيفًا:«بالرغم من تلك الظروف الصعبة نجحنا في التتويج ببطولة كأس ، الفريق كان وقتها لم يفز بأي بطولة من 7 سنوات».

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