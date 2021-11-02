الشعباني يهدد المقصرين بالاستبعاد من تشكيل المصري

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بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي صباح اليوم الثلاثاء، الاستعداد لمواجهة فيوتشر، في مسابقة الدوري.

ويلتقي المصري مع فيوتشر، الجمعة المقبل، على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص التونسي معين الشعباني، المدير الفني للمصري، على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، شرح خلالها الأخطاء التي وقعوا فيها في مباراة سموحة، التي اقيمت أمس الاثنين، في الجولة الثانية للدوري وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وهدد المدرب التونسي اللاعبين اللاعبين المقصرين بالاستبعاد من التشكيل الأساسي في المباريات المقبلة، اذا استمرت النتائج السلبية، مؤكداً أن المشاركة ستتوقف على العرق والإجتهاد في الملعب.

وخاض اللاعبون الأساسيين الذين شاركوا في مباراة سموحة، تدريبات استشفائية، بينما خاض باقي اللاعبين تدريبات بدنية، وأجرى معين الشعباني، تقسيمة قوية بين اللاعبين قام بالإشراف عليها بنفسه وركز المدير الفني، خلال التقسيمة على بعض الجمل الفنية التي تم تنفيذها خلال المران.