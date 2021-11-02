اتحاد الكرة يطالب «فيفا» بتعديل بند الـ 8 سنوات قبل الانتخابات

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أرسل اتحاد الكرة، خطابا إلى الاتحاد الدولي «فيفا»، يطلب فيه تعديل مادة من لائحة النظام الأساسي، والتي اعتمدها «الفيفا» في يونيو الماضي.

وأكدت مصادر داخل «الجبلاية» ان اتحاد الكرة طالب «فيفا» بتعديل بند الـ8 سنوات، بحيث يتم تطبيقه بأثر رجعي وبشكل تصاعدي على كل من قضى دورتين داخل اتحاد الكرة سواء متصلتين أو منفصلتين.

وأضاف المصدر أن نص المادة قبل التعديل المطلوب لا يحتوى على «اثر رجعي» وإنما اكتفى بالتطبيق التصاعدي.

واردف: ووفق التعديل المنتظر، فإن عضو الجبلاية السابق يحق له خوض الانتخابات على منصب أعلى فقط.

يذكر أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة المكلفة بإدارة اتحاد الكرة قد عقد اجتماعًا مع مسؤولي «فيفا» عبر الاتصال المرئي بحضور محمد الشوربجي عضو اللجنة.

وشهد الاجتماع مناقشة خارطة الطريق المؤدية إلى إقامة انتخابات اتحاد الكرة وما يسبقها من حسم التعديلات المقترحة على اللائحة، وعقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية.