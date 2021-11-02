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«العناني» من لندن الدولة بصدد إطلاق حملة دولية للترويج للسياحة في

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«العناني» من لندن الدولة بصدد إطلاق حملة دولية للترويج للسياحة في مصر «العناني» من لندن الدولة بصدد إطلاق حملة دولية للترويج للسياحة في

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قال د. خالد العناني وزير السياحة والأثار، على هامش مشاركتة في بورصة لندن للسياحة، أن الدولة المصرية بصدد إطلاق حملة دولية للترويج للمقصد السياحي المصري، وإقامة العديد من الاحتفاليات الكبرى بالمحافظات المصرية المختلفة خلال الفترة القادمة والتي ستبدأ بالاحتفالية الكبرى التي سيتم إقامتها بمحافظة الاقصر للترويج للمحافظة وإبراز المقومات السياحية والاثرية بها وما تم من جهد لتطوير البنية التحتية السياحية بها.

هذا بالإضافة إلى قيام الوزارة بإطلاق حملات ترويجية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتنظيم الرحلات التعريفية لكبار الإعلاميين والصحفيين ومشاهير العالم، واستضافة العديد من المدونين والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي من مختلف دول العالم ممن يتمتعون بنسب متابعة عالية على هذه المواقع في زيارات إلى المقصد السياحي المصري، بالإضافة إلى تنظيم زيارات لسفراء الدول العربية والأجنبية في .

المصرى اليوم

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