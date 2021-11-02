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مهام خاصة لبيرسى تاو فى القمة.. وموسيمانى يجتمع مع اللاعب فى جلسة خاصة

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مهام خاصة لبيرسى تاو فى القمة.. وموسيمانى يجتمع مع اللاعب فى جلسة خاصة مهام خاصة لبيرسى تاو فى القمة.. وموسيمانى يجتمع مع اللاعب فى جلسة خاصة

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كشف مصدر داخل النادى الأهلى عن جلسة خاصة عقدها بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لللفريق مع بيرسى تاو لاعب الفريق طالبه خلالها بالتركيز الشديد في مباراة التي ستقام الجمعة المقبل في الجولة الثالثة لبطولة الدورى الممتاز، باعتبارها أول مباراة قمة يشارك فيها اللاعب بقميص الأهلى ويعول عليه الكثير لزيارة شباك الأبيض والمساهمة في الفوز خاصة أنه يجيد التهديف ويستطيع إيجاد حلول لنفسه داخل الملعب، وشدد عليه بعدم الألتفات للانتقادات خاصة أنه بعيد عن التقييم في الوقت الحالى لحداثة عهده مع الأهلى وأمامه المزيد من الوقت وسيكون بامكانة صانعة الفارق وكتابة تاريخ جديد مع الفريق، كما إجتمع أيضا بمحمد الشناوى حارس المرمى بعد تماثلة للشفاء وبات جاهز للمشاركة في المباراة .

ويواصل الأهلى تحضيراتة للمباراة بقيادة موسيمانى الذي يرغب في دخول الفريق المباراة بقوة لتحقيق الفوز لتكون دافع قوى أمام اللاعبين لاستكمال الموسم بقوة خاصة أنه يدرك صعوبة المباريات بعدما أثبتت جولتى البداية عن وجود منافسين أقوياء سواء الصاعدون الجدد أو القدامى .

المصرى اليوم

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