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تسيطر حالة من الغموض حالياً على مصير نجم الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا من المشاركة مع المارد الأبيض في مباراة القمة المرتقبة أمام الغريم التقليدي الأهلي.

ويواجه الأهلي نظيره الزمالك يوم الجمعة المقبل 5 نوفمبر ضمن الجولة الثالثة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2021/2022.

وكان اتحاد الكرة قد قرر إيقاف شيكابالا 8 مباريات وتغريمه 250 ألف جنيه بعد المشادة التي حدثت بينه وبين أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة الاتحاد على هامش حفل تسليم درع الدوري في الموسم الماضي للزمالك ، وبعدها صدر قرار من مركز التسوية والتحكيم الرياضي بإلغاء العقوبة.

وفي تصريحات إذاعية صباح اليوم الثلاثاء ، قال حسين السمري المدير التنفيذي لنادي الزمالك : علمنا بما حدث في ملف إيقاف شيكابالا في مجلس النواب ولكن لماذا لم يتم تنفيذ قرار رفع الإيقاف عن اللاعب ولا هو (اسمع كلامك أصدقك أشوف أمورك اتعجب)، لقد خاطبنا اتحاد الكرة رسمي ولم يرد علينا ولدينا حكم برفع الإيقاف عن اللاعب ، ولكن موقف مسؤولي الجبلاية غامض جدأً في هذا الملف.

وتابع السمري : خاطبت أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة ، قبل مباراة إنبي من أجل معرفة موقف شيكابالا من المشاركة، فرد علىّ بأن هذا الموضوع مع اتحاد الكرة وليس الرابطة.

وأضاف: نتمنى لحاق شيكابالا بمباراة القمة ولا نريد أن ندخل في مشكلة مع اتحاد الكرة وسنحاول بكل الطرق لحاق قائد الفريق بالمباراة المرتقبة.