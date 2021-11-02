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"الندوة" تفتتح مشروعات جديدة بقيرغيزيا.. و"جباروف" يؤكد متانة العلاقات مع المملكة

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خلال زيارة الأمين العام للندوة العالمية ضمن جهود دعم المشاريع الإنسانية والشبابية

قام الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح بن سليمان الوهيبي -يرافقه الأمين العام المساعد للشؤون التنفيذية الدكتور صالح بن إبراهيم بابعير- بزيارة لجمهورية قيرغيزيا؛ للمشاركة في افتتاح عدد من المشروعات، ومتابعة أعمال وأنشطة وإنجازات مكتبها في العاصمة بشكيك.

وحَفِلت الزيارة بالكثير من الأنشطة والفعاليات، ولاقت اهتمامًا وصدى واسعيْن من قِبَل قطاعات الدولة المختلفة؛ كان أبرزها مشاركة رئيس جمهورية قيرغيزيا (صادر جباروف) في افتتاح مركز الإخاء الإسلامي الذي شيدته الندوة؛ حيث أثنى فخامته على جهود الندوة ودورها في تمتين العلاقة بين المملكة وبلاده.

والْتقى الأمين العام للندوة عددًا من الوزراء والمسؤولين، وأكدوا أهمية مواصلة التعاون المشترك بين الندوة والمؤسسات الرسمية بقيرغيزيا، وأثنى الوزراء والمسؤولون على الجهود المتواصلة في دعم المشاريع الإنسانية الهادفة والمفيدة للمجتمع القيرغيزي، والتي كان من بينها وضع حجر الأساس لمركز جديد لمعهد نور القرآن الكريم في منطقة آق بوسوغة، إضافة للمعهد الرئيسي في مدينة كرابالتا.

وقام وفد الندوة بزيارة المؤسسات والشخصيات الدينية البارزة في البلاد، الذين أشادوا بدور الندوة الرائد في العمل الإنساني والشبابي.

وزار الأمين العام والوفد المرافق له سفارة المملكة العربية بقيرغيزيا، والتقوا خلالها سفير خادم الحرمين الشريفين إلى قرغيزيا، الذي رحّب من جانبه بالوفد الزائر؛ حيث أكد الطرفان الدور الإنساني الرائد للمملكة ووجّها المشرق في كثير من دول العالم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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