ضبط متهم بالاتجار بالنقد الأجنبي بحوزته 4 طبنجات في الجيزة

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ضبطت أجهزة الأمن، اليوم الثلاثاء، أحد الأشخاص بالجيزة، لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وبحوزته عدد من الأسلحة النارية والذخائر.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، متخذًا من مسكنه مكانًا لمزاولة نشاطه بالمخالفة للقانون.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبطه بمحل سكنه وبحوزته 4 طبنجات و5 خزينة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وجراب طبنجة، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي وحيازته المضبوطات بقصد ترويجها على راغبي الحصول عليها مقابل مبالغ مالية.