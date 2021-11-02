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صدمة فى منتخب الصين بعد نقل مواجهتة أمام عمان واستراليا بتصفيات المونديال للامارات

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صدمة فى منتخب الصين بعد نقل مواجهتة أمام عمان واستراليا بتصفيات المونديال للامارات صدمة فى منتخب الصين بعد نقل مواجهتة أمام عمان واستراليا بتصفيات المونديال للامارات

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بسبب قيود السفر الصارمة، تلاشت آمال الصين في استضافة مبارياتها المقبلة في تصفيات ضد سلطنة عمان وأستراليا أمام جماهيرها.

ولم تلعب الصين، التي تحاول التأهل لكأس العالم لأول مرة منذ ظهورها الأول في 2002، أي مباراة على أرضها في الدور الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022 بسبب جائحة كوفيد-19.

ونقلت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية، عن الاتحاد الصيني، قوله: «بعد مفاوضات مع كل الأطراف المعنية وتأكيد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ستلعب الصين ضد عمان وأستراليا في 11 و16 نوفمبر على الترتيب في الشارقة بالإمارات».

وأضاف الاتحاد الصيني أن سيسافر إلى الشارقة في السابع من نوفمبر الجاري، واضطرت الصين إلى خوض مبارياتها خارج أرضها في هذه المرحلة من التصفيات، بسبب قيود السفر الصارمة المرتبطة بالبلاد، والتي تؤثر بشدة على القادمين إليها.

ولعبت الصين مباراتها مع اليابان في الدوحة في سبتمبر، وخسرت 1- صفر، قبل أن تهزم فيتنام 3-2 في الشارقة الشهر الماضي، وتحتل الصين المركز الخامس في المجموعة الثانية (3)، وتتأخر بفارق 9 نقاط عن متصدرة المجموعة بعد 4 جولات.

المصرى اليوم

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