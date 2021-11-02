بث مباشر مباراة برشلونة ودينامو كييف في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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من أجل الحفاظ على الأمل في انتزاع بطاقة التأهل للدور السادس عشر من دوري أبطال أوروبا، سيواجه برشلونة دينامو كييف الأوكراني في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا 2021-22.

ويلعب برشلونة ودينامو كييف في المجموعة الخامسة التي تضم بايرن ميونيخ وبينفيكا.

يطمح برشلونة للفوز من أجل زيادة فرصه في التأهل إلى دور ال16 من دوري أبطال أوروبا، بعد افتتاح الموسم بطريقة مخيبة للآمال للغاية، حيث خسر أمام بايرن ميونخ وب بنفيكا البرتغالي.

لكن برشلونة نجح في الفوز على دينامو كييف في مباراة الجولة الثالثة التي أقيمت على ملعب كامب نو دون رد، ليحصل النادي الكتالوني على أول ثلاث نقاط له في البطولة.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في المجموعة برصيد ثلاث نقاط، حيث خسر في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة أمام بايرن ميونخ، ثم سقط أمام بنفيكا بنفس النتيجة في البرتغال، وأخيرا فاز على دينامو كييف في الجولة الماضية.

ويحتل دينامو كييف المركز الرابع في المجموعة الخامسة برصيد نقطة واحدة، بتعادل سلبي أمام بنفيكا البرتغالي في الجولة الأولى، لكنه هزم بفارق خمس نقاط عن بايرن ميونخ في الجولة الثانية.

لعب برشلونة دينامو كييف في دور المجموعات خلال النسخة الأخيرة من دوري أبطال أوروبا، وفاز على كامب نو 2-1، ثم سجل فوزا واسعا في أوكرانيا بأربعة أهداف نظيفة.



ومن المقرر أن تقام المباراة بين برشلونة ودينامو كييف يوم الثلاثاء 2 نوفمبر 2021، وستقام في المجمع الرياضي الأولمبي في كييف.

بداية المباراة ستكون في الساعة 10:00 مساء.m. بتوقيت مصر، الساعة 11 مساء بتوقيت السعودية .



يتم بث مباريات دوري أبطال أوروبا حصريا على قناة BN Sport، وسيتم بث برشلونة ودينامو كييف على قناة beIN Sports Premium 2.

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