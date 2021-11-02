«الزراعة»: 6 قوافل بيطرية مجانية لقرى مبادرة «حياة كريمة» بمحافظة سوهاج

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أعلن الدكتور محمد حجازي القائم بأعمال مدير معهد التناسليات الحيوانية إنه سوف يتم اطلاق قافلة بيطرية مجانية من الباحثين بمعهد بحوث التناسليات الحيوانية بمشاركة معاهد الصحة الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية وصندوق التامين على الماشية ومديرية الطب البيطري بسوهاج ممثلة للهيئة العامة للخدمات البيطرية وذلك خلال الفترة من 6- 11 نوفمبر الحالي.

وقال «حجازي»، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إنه سيتم زيارة بعض قرى محافظة سوهاج (المنشأة، طما، المراغة، جرجا، البلينا، ساقلته) لمدة 7 أيام، وذلك ضمن مبادرة الرئيس الجمهورية مبادرة حياه كريمة، موضحًا أن القافلة ستقوم باختبار عشار وفحص وعلاج تناسلي للحيوانات صغار المربين والكشف والعلاج الباطني وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية وعمل العمليات الجراحية وتحصين الحيوانات بالتحصينات غير سيادية.

وأضاف القائم بأعمال مدير معهد التناسليات الحيوانية إنه سيتم خلال تنظيم القافلة البيطرية تعمل على تقييم الطلائق بالقري المعنية وتقديم خدمات التلقيح الاصطناعي بغرض التحسين الوراثي، موضحًا إنه سيتم تدريب الاطباء البيطريين بالمديرية على التقنيات الحديثة في الفحص والعلاج.

أوضح «حجازي»، إنه سيتم خلال القافلة البيطرية عمل ندوة ارشادية للمربين عن اهمية التأمين على الماشية والاستفادة من المخلفات في تغذيه الماشيه مع اخذ عينات لفحصها معمليا ولتسهم نتائج الفحص في عمل خريطة وبائية للأمراض التناسلية في محافظات مصر المختلفة، وذلك ضمن دور المعهد ومشاركته في خدمة المجتمع وتطوير العمل الحقلي والقيام بالجانب التطبيقي للبحث العلمي.

وأشار مدير التناسليات الحيوانية إلى أن ذلك يأتي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتطوير الريف المصري وتنفيذا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتماشيًا مع سياسة مركز البحوث الزراعية، برئاسة الدكتور محمد سليمان، لتوسيع قاعدة المستفيدين من نتائج البحوث ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى صغار الذراع والمربين.