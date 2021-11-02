وزيرة الثقافة تنعى المطرب السوري صباح فخرى : الطرب العربى فقد أحد رموزه

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

نعت الفنانة الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المطرب السورى الكبير صباح فخرى الذي غيبه الموت اليوم 2 نوفمبر عن عمر يناهز 88 عام .

وقالت ان الراحل يعد احد رموز واعمدة الطرب العربى الأصيل ونجح على مدار تاريخه الفنى المشرق في خلق اسلوب غنائى متفرد جذب قاعدة جماهيرية ضخمة مؤكدة ان اعماله ستبقى ايقونات خالدة في عالم الموسيقي والطرب العربي وقدمت العزاء للشعب السوري ولاسرته وجمهوره ومحبيه وتلاميذة في الوطن العربي داعية الله ان يتغمد الفقيد برحمته وان يلهم اسرته الصبر والسلوان.

يذكر ان المطرب الكبير الراحل صباح فخرى من مواليد حلب 1933، حاصل على وسام الاستحقاق السوري من الدرجة الممتازة عام 2007، تقديراً لإنجازاته الكبيرة والمتميزة في خدمة الفن العربي، شغل العديد من المناصب منها نقيباً للفنانين في سوريا، نائباً لرئيس اتحاد الفنانين العرب ومديراً لمهرجان الأغنية السورية، ضرب أكبر رقم قياسي من خلال غنائه على المسرح مدّة تتجاوز عشر ساعات متواصلة دون استراحة في مدينة كاراكاس الفنزولية عام 1968.