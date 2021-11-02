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«مسافرون» تشهد حالة رواج سياحي

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«مسافرون» مصر تشهد حالة رواج سياحي «مسافرون» تشهد حالة رواج سياحي

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قال الدكتور عاطف عبداللطيف، رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر، عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، إن هناك حالة رواج كبيرة في الحركة السياحية في بشكل عام خاصة في ظل ما حققته مصر من قدر كبير من إحكام السيطرة على كورونا .

وأشار في تصريحات صحفية إلى وجود عدد من المحفزات التي تدعم تنشيط السياحة مؤخرا منها قرار الرئيس عبدالفتاح بعدم مد حالة الطوارئ في مصر وتوفير خطوط طيران داخلية بين الاقصر وشرم الشيخ والفعاليات السياحية القوية مثل قرب افتتاح طريق الكباش والتواجد القوي لاثار مصر والترويج للسياحة المصرية داخل الجناح المصري لاكسبو ٢٠٢٠ بدبي والسماح لعمل الفنادق بكامل طاقتها بنسبة ١٠٠٪؜ اشغالات.

واوضح «عبداللطيف» ان كل هذا يستدعي اعادة تصور وتخطيط للسياحة المصرية يتواكب مع الوضع الحالي ومنها انه في ظل تزايد الحركة السياحية لابد من ايجاد حل لتشغيل الفنادق المتوقفة بسبب الاحتياج للتمويل لاعادة الإحلال والتجديد والفنادق التي تحت الانشاء لاستكمالها والفنادق التي تحتاج إلى صيانة من خلال منح تيسيرات اكبر من البنوك للقطاع السياحي في ظل عودة السياحة إلى سابق عهدها وانتهاء مقولة ان السياحة من القطاعات مرتفعة المخاطر.

وتابع أن هناك فنادق متوقفة بشكل تام في المدن السياحية فعلى سبيل المثال ،يبلغ عدد القرى التي تعمل في مرسى علم 37 والقصير 16 قرية سياحية من أصل
72 قرية بالمدينتين مؤكدًا ان هناك ١٩ قرية متوقفة ما بين ما يحتاج منها لاستكمال الإنشاءات أو الإحلال والتجديد والصيانة ولابد من توفير التمويل اللازم لها لإعادة التشغيل .

المصرى اليوم

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