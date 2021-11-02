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اتفاقية تعاون بين «المنشآت والمطاعم السياحية» و المعهد المصري العالي للسياحة

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اتفاقية تعاون بين «المنشآت والمطاعم السياحية» و المعهد المصري العالي للسياحة اتفاقية تعاون بين «المنشآت والمطاعم السياحية» و المعهد المصري العالي للسياحة

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وقعت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية إتفاقية تعاون مشترك مع المعهد المصرى العالى للسياحة والفنادق بشيراتون الجديدة، لمدة عامين لتبادل الخبرات ودعم وتطوير الكوادر البشرية ورفع كفاءة منظمات الأعمال والإرتقاء بالمستوى المهنى لطلبة المعهد .

وقد قام بتوقيع البرتوكول كل من عادل المصرى، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، ممثلاً عن الغرفة، والأستاذة الدكتورة عزة مسعود، رئيس مجلس الإدارة وعميد المعهد المصرى العالى للسياحة والفنادق بشيراتون مصر الجديدة، ممثلاً عن المعهد، وبحضور هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية ورئيس لجنة التدريب، والأستاذ أحمد الناظر، الأمين العام للغرفة، والدكتورة سارة النعمانى، مديرة وحدة التدريب بالمعهد، والأستاذة اسماء سامى، مدير عام المكتب الفنى لعميد المعهد.

ويهدف البروتوكول إلى إستعانة وإستفادة المعهد من خبرات غرفة المنشآت والمطاعم السياحية وأعضاء جمعيتها العمومية، المتقدمة في مجالات التنمية البشرية بالإضافة إلى إستخدام أحدث نظام تكنولوجيا المعلومات الحديثة في كافة المجالات والتخصصات، خاصة وأن المعهد يهدف إلى تحقيق التميز من خلال دعم وتطوير الكوادر البشرية.

ويقضى البروتوكول تفعيل دور المعهد المصرى العالى للسياحة والفنادق بشيراتون مصر الجديدة، في عقد إقامة المؤتمرات والندوات عبر المشاركات المجتمعية بين ممثلى قطاع المنشآت والمطاعم السياحية في مختلف المحافظات وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد، لنشر الوعى السياحى والتوعية بأهمية السياحة ومردودها على الإقتصاد المصرى لمعرفة أهم الموضوعات والمشكلات بشأن صناعة السياحة والعمل على حلها علمياً وعملياً، وذلك بمقر المعهد أو مقر الغرفة أو بالمنشآت التابعه لهما، على مستوى الجمهورية بترتيب مسبق أو بأسعار متميزه تشجيعا لهذا النمط .

المصرى اليوم

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