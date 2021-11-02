«جبالي» يحيل اتفاقيتين للجنة التشريعية.. اتفاقية يابانية لإنشاء عيادات خارجية لـ «أبو الريش»

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أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية قرارين لرئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيتين الدوليتين :

1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 504 لسنة 2021 بشأن الموافقة على المعاهدة المؤسسة لوكالة الأدوية الأفريقية والمعتمدة في أديس أبابا بتاريخ 11 / 2 / 2019.

2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 505 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان لتعديل الخطابات المتبادلة الموقعة بين الحكومتين بتاريخ 14/12/2015 والمعدلة بتاريخ 16/6/2019 بشأن التعاون الاقتصادي الياباني المُقدم بهدف المساهمة في تنفيذ مشروع «إنشاء العيادات الخارجية لمستشفى الأطفال التخصصي التابع لجامعة القاهرة» الموقعة في القاهرة بتاريخ 3/8/2021.