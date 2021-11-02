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ثالث أكبر طفل في بريطانيا.. سيدة تضع مولودًا يزن أكثر من 6 كيلو

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ثالث أكبر طفل في بريطانيا.. سيدة تضع مولودًا يزن أكثر من 6 كيلو ثالث أكبر طفل في بريطانيا.. سيدة تضع مولودًا يزن أكثر من 6 كيلو

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أنجبت امرأة بريطانية تدعى تشيرال ميتشل، طفلاً يزن 14 رطلاً و15 أونصة، وهو ما يعادل أكثر قليلًا من 6 كيلو، ليكون بذلك ثالث أكبر مولود من حيث الحجم في المملكة المتحدة.

وأنجبت السيدة البريطانية البالغة من العمر 31 عام، ولديها ثلاثة أطفال آخرين، طفلها الجديد المدعو ألفا يوم الخميس، بحسب صحيفة «الإندبندنت» البريطانية

وقالت تشيرال ميتشل إنها وزوجها صدما من وزن مولودهما الجديد «لم نكن نعتقد أنه بهذه الضخامة»، موضحة: «كانت بطني كبيرة ولكن ليست بهذه الضخامة، لذا لا أعرف أين كان يختبئ طفلي».

أضافت: «كانت هناك ممرضتان تسحبانه أثناء عملية الولادة وكانت إحداهما تحاول إخراجه، والجميع ظلوا يضحكون عندما أخرج طفلي رأسه».

أوضحت «ميتشل»، أن الطبيب يعتقد أن وزن ابنها مرتبط جزئيًا بمرض السكري الذي تعاني منه، حيث تم تشخيصها في وقت متأخر جدًا بمرض سكري الحمل.

يشار إلى أن صاحب الرقم القياسي الحالي لأكبر طفل حديث الولادة في المملكة المتحدة هو جاي كار، المولود في عام 1992 بوزن 15 رطلاً و8 أونصة، ويتبعه جورج كينج، الذي ولد في عام 2013 بوزن 15 رطلاً و7 أوقية.

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