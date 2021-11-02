أخبار عاجلة

«زي النهارده».. كاسباروف أصغر بطل عالم في الشطرنج 9 نوفمبر 1985 -
«زي النهارده».. وفاة الرئيس الفرنسي شارل ديجول 9 نوفمبر 1970 -
كورونا حول العالم: الحالات تتجاوز 250 مليونًا.. واستمرار ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات -
الجيزة تشن حملات نظافة في الدقي (صور) -
الجيزة : إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في العياط (صور) -
الجيزة: حملات لرفع الإشغالات في الهرم والطالبية ومنشأة القناطر (صور) -
الجيزة تحذر من كلبشة السيارات المخالفة -
الجيزة: إزالة مخالفات الفراغ السياحي في العمرانية وتعديات شارع النيل بالبدرشين (صور) -
حسين الشحات: الزمالك يشرف أي لاعب.. وهذه رسالتي لكهربا -
جيبلبرتو: أتمنى خدمة الأهلي.. ومواجهة مصر وأنجولا صعبة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. كوورة

أبطال أوروبا (مجموعات / جولة 3): برنامج مباريات الاربعاء

Print
أبطال أوروبا (مجموعات / جولة 3): برنامج مباريات الاربعاء أبطال أوروبا (مجموعات / جولة 3): برنامج مباريات الاربعاء

تدور اليوم الاربعاء 20 أكتوبر، الدفعة الثانية من مباريات الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وفق البرنامج التالي:

برشلونة - دينامو كييف (س17 و45 دق) بي ان سبور بريميوم1
سالزبورغ - فولفسبورغ (س17 و45 دق) بي ان سبور بريميوم2
بنفيكا - بايرن مونيخ (س20) بي ان سبور بريميوم3
يونغ بويز - فياريال (س20) بي ان سبور الانقليزية2
مانشستر يونايتد - أتلانتا (س20) بي ان سبور بريميوم1
تشيلسي - مالمو (س20) بي ان سبور بريميوم2
زينيت سانت بطرسبرغ - جوفنتس (س20) بي ان سبور اكسترا1
ليل -  إشبيلية (س20) بي ان سبور1

كوورة

مواضيع متعلقة
تشافي يعود الى برشلونة مدربا حتى 2024

تشافي يعود الى برشلونة مدربا حتى 2024

السد يوافق على رحيل مدربه تشافي إلى برشلونة

السد يوافق على رحيل مدربه تشافي إلى برشلونة

رسميا..نبيل معلول مدربا جديدا لفريق الكويت الكويتي

رسميا..نبيل معلول مدربا جديدا لفريق الكويت الكويتي

تشافي يعود الى برشلونة مدربا حتى 2024

تشافي يعود الى برشلونة مدربا حتى 2024