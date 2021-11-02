الدوري الأوروبي (مجموعات / جولة 3): برنامج مباريات اليوم الخميس

في ما يلي برنامج مباريات اليوم الخميس 21 أكتوبر ، لحساب الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.
فنربخشة - رويال انتويرب (س17 و45 دق) بي ان سبور بريميوم3
ريال بيتيس - بايرن ليفركوزن (س17 و45 دق) بي ان سبور اكسترا2
ميتييلاند - سرفينا زفيزدا (س17 و45 دق) بي ان سبور الانقليزية2
لاتسيو - مارسيليا (س17 و45 دق) بي ان سبور اكسترا1
رابيد فيينا - دينامو زغرب (س17 و45 دق) بي ان سبور1
سبارتا براغ - أولمبيك ليون (س20) بي ان سبور الانقليزية2
غلاسكو رينجرز - بروندبي (س20) بي ان سبور اكسترا2
آيندهوفن - موناكو (س20) بي ان سبور اكسترا1
شتورم غراتس - ريال سوسييداد (س20) بي ان سبور بريميوم2
نابولي - ليجيا وارسو (س20) بي ان سبور بريميوم1
واست هام يونايتد - جينك (س20) بي ان سبور الانقليزية1
لوكوموتيف موسكو - غلطة السراي (س20) بي ان سبور بريميوم3