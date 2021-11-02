تسبب حساسية الجلد وضيق تنفس للطفل.. مطالبة برلمانية بحظر تداول صلصال «سلايم»

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قالت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن هناك انتشار لبعض الالعاب ذات التاثير السلبي على الاطفال، فهي تمثل خطرًا حقيقيا عليهم، وأبرزها صلصال «سلايم»، ويأتي ذلك بالرغم من التحذيرات المتكررة لكثير من خبراء الجلد وشعبة الأدوات المكتبية من تداوله؛ نظرًا لتسببه في الكثير من الأضرار الجسيمة للطفل، خاصة وأنها تلامس الجلد والفم.

وأكدت مايسة عطوة أنها تلقت مؤخرًا العديد من الشكاوي، بسبب عجينة صلصال «سلايم» التي تباع في المحلات أو التي يتم تجهيزها وتصنيعها في المنزل، حيث تتسبب في أضرار جلدية للأطفال أهمها حساسية الجلد وظهور بقع حمراء في أماكن متفرقة من الجسم بسبب وجود كميات من السوائل مجهولة المصدر داخلها، مشيرًا إلى أنها غير صحية للأطفال لأن هذه المادة تؤثر على الجلد وتكون حبوبا نتيجة الحساسية وتشققات بالجلد وربما يؤدى إلى ضيق التنفس.

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن لعبة صلصال «السلايم» تتكون من مسحوق جيلى وغراء وألوان صناعية، وكل هذه مواد ضارة وخطرة على صحة الأطفال.

وطالبت الحكومة بتشديد الرقابة على المكتبات والحضانات وغيرها من الأماكن التي تباع فيها مثل هذه الألعاب الضارة، فضلا عن منع تداول لعبة «سلايم»، حفاظا على الأطفال وعدم تعرضهم لأي أمراض.