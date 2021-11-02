أخبار عاجلة

«زي النهارده».. كاسباروف أصغر بطل عالم في الشطرنج 9 نوفمبر 1985 -
«زي النهارده».. وفاة الرئيس الفرنسي شارل ديجول 9 نوفمبر 1970 -
كورونا حول العالم: الحالات تتجاوز 250 مليونًا.. واستمرار ارتفاع معدلات الإصابات والوفيات -
الجيزة تشن حملات نظافة في الدقي (صور) -
الجيزة : إزالة 3 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في العياط (صور) -
الجيزة: حملات لرفع الإشغالات في الهرم والطالبية ومنشأة القناطر (صور) -
الجيزة تحذر من كلبشة السيارات المخالفة -
الجيزة: إزالة مخالفات الفراغ السياحي في العمرانية وتعديات شارع النيل بالبدرشين (صور) -
حسين الشحات: الزمالك يشرف أي لاعب.. وهذه رسالتي لكهربا -
جيبلبرتو: أتمنى خدمة الأهلي.. ومواجهة مصر وأنجولا صعبة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«معلومات الوزراء» يجري استطلاعًا للرأي للتعرف على معدلات استخدام الشباب للإنترنت

Print
«معلومات الوزراء» يجري استطلاعًا للرأي للتعرف على معدلات استخدام الشباب للإنترنت «معلومات الوزراء» يجري استطلاعًا للرأي للتعرف على معدلات استخدام الشباب للإنترنت

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لا شك أن الإنترنت أصبح أحد أساسيات الحياة، خاصة بعد اجتياح للعالم وبات الاعتماد عليه أساسيًا سواء في العمل أو الدراسة، وفي هذا الإطار، أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، استطلاعاً للرأي على عينة من الشباب في الفئة العمرية من 18 إلى أقل من 30 سنة وذلك خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 13 أكتوبر، بهدف التعرف على معدلات وزمن استخدامهم للإنترنت في اليوم.

وأشارت النتائج إلى أن 60.9% من الشباب في الفئة العمرية السابق ذكرها يستخدمون الانترنت يوميًا، وجاء ربعهم تقريبًا 24.5% يستخدمونه فوق الست ساعات خلال اليوم، فيما كان 27.7% منهم يستخدمونه لفترة تتراوح من 3 إلى 6 ساعات يومياً، وجاء 25.7% ضمن المستخدمين لأقل من 3 ساعات، في حين لم تحدد النسبة الباقية وهي 22.1% رأيها.

من ناحية أخرى، قام المركز بسؤال الشباب -في الفئة العمرية نفسها- عن أبرز أولوياتهم خلال الفترة القادمة، حيث أوضح 33.6% منهم إلى أن إنشاء مشروع خاص هو من أهم أولوياتهم في الوقت الحالي، فيما أشار 27.8% منهم إلى استكمال دراستهم، و20.7% أشاروا إلى تكوين أسرة (الزواج ورعاية الأطفال)، بينما أوضح 2.7% منهم أن الحصول على وظيفة أو التطلع لوظيفة أخرى أفضل هي أبرز أولوياتهم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«الصحة»: تسجيل 929 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و 54 حالة وفاة

«الصحة»: تسجيل 929 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و 54 حالة وفاة

"الصحة العالمية" تكشف حقيقة وجود متحور باسم "هيهي" لفيروس كورونا

"الصحة العالمية" تكشف حقيقة وجود متحور باسم "هيهي" لفيروس كورونا

"الصحة العالمية" تكشف حقيقة وجود متحور باسم "هيهي" لفيروس كورونا

"الصحة العالمية" تكشف حقيقة وجود متحور باسم "هيهي" لفيروس كورونا

وزير الصحة الأردني يتحدث عن موجة فيروس كورونا التي تشهده بلاده مقارنة بما سبق

وزير الصحة الأردني يتحدث عن موجة فيروس كورونا التي تشهده بلاده مقارنة بما سبق