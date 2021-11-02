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قال د. خالد العناني وزير السياحة والآثار، على هامش مشاركته في بورصة لندن للسياحة، إن الدولة تبذل جهودا لمواجهة فيروس كورونا، خاصة ما يتعلق بـ«الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية» التي تطبقها الدولة المصرية لضمان صحة وسلامة المواطنين والسائحين والعاملين بالقطاع السياحي.

وذلك بجانب حرصها على تطعيم كافة العاملين بالقطاع السياحي بالأمصال المضادة لفيروس كورونا، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تطعيم العاملين بالقطاع بالمحافظات السياحية ومعظم المواطنين بها وجارٍ استكمال تطعيم باقي المحافظات.