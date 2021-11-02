عفاف راضي ومدحت صالح نجوم حفلات مهرجان الموسيقى العربية الخميس

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تستمر فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية الـ 30 حيث يقام مساء الخميس 4 نوفمبر 5 حفلات بالقاهرة والاسكندرية ودمنهور، ففى الثامنة مساء على مسرح النافورة يقدم النجم مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو احمد عامر حفلا يتضمن نخبة مختارة من اشهر اعماله الخاصة التي قدمها خلال مسيرته الفنية، يسبقه فاصلا لنجوم الاوبرا نهي حافظ، رحاب عمر ووليد حيدر ويضم مختارات من اهم مؤلفات الطرب.

وعلى المسرح الخارجى بالاوبرا وفى السابعة مساء يقدم مركز تنمية المواهب تحت اشراف الفنان عبدالوهاب السيد حفلا لطلاب فصل القانون تدريب الدكتور صابر عبدالستار يضم مجموعة من الارتجالات والالحان الشرقية الشهيرة.

وفى الثامنة مساء على مسرح معهد الموسيقي العربية تقدم فرقة الموسيقي العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي ومشاركة المطرب الكبير أحمد إبراهيم باقة من اعمال الطرب، يسبقه فاصلا لنجوم الفرقة رضوي سعيد، أنغام مصطفي، محمد شوقي، أحمد صبري، عاطف عبدالحميد ومازن دراز.

وتمتد الفعاليات إلى مدينة الثغر ففى الثامنة مساء على مسرح مكتبة الأسكندرية تقدم النجمة عفاف راضي بمصاحبة فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقي والغناء العربى بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار حفلا يسبقها فاصلا للمطربين شروق شريف، ياسر سعيد، مصطفي سعد وهبة إسماعيل .

وبالتزامن يشهد مسرح اوبرا دمنهور حفلا لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو عمر فرحات ومشاركة الفنان أحمد سعد ويسبقه فاصلا يضم مختارات من المؤلفات الروحانية اداء تامر نجاح، حاتم زايد، أحمد حسن وسماح عباس .

وتستمر فعاليات المؤتمر العلمى المصاحب حيث يعقد على المسرح الصغير في العاشره صباحا جلسة تتناول تجارب استخدام الآلات الغربية في الإبداع الموسيقي العربي ،مالها وما عليها «رؤية نقدية» بحضور الدكتورة حنان أبوالمجد (مصر) مقررا ومشاركة الباحثين الدكتور عصام الجودر (البحرين)، الدكتور قاسم الباجي (تونس)، الدكتور ميشال الشمالي (لبنان)، الدكتورة داليا حسين فهمي (مصر) والدكتور نجاة ظاهر حبيب الزيد (الكويت) .

وتستانف الجلسة في الثانية عشرة والنصف ظهرا وتناقش دور الآلات الشعبية في الإبداع الموسيقي العربي بحضور الدكتور محمد أدم سليمان (السودان) مقررا ومشاركة الدكتور محمد غوانمة (الأردن)، الدكتور أنور الجعيم (تونس)، الدكتور وليد الحداد (الكويت)، حسين عبدالعباس(العراق) والدكتور بلال الشيخ (مصر) .

كما تتواصل تصفيات مسابقة الدكتورة رتيبة الحفنى للموسيقى والغناء من الرابعة حتى السابعة مساء بالمسرح الصغير .