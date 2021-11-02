ينطلق بالرياض في ديسمبر.. 4 محاور رئيسة يطرحها منتدى "العاملين مع الشباب"

★ ★ ★ ★ ★

أهمها تحفيز قطاع الشباب لطرح حلول ومبادرات تنموية في ضوء رؤية 2030

يطرح منتدى العاملين مع الشباب - الذي تنطلق فعالياته بالعاصمة الرياض في 7 - 8 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 11 - 12 ديسمبر 2021م بعنوان "نحو قطاع شبابي فاعل في رؤية 2030" تحت رعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي - أربعة محاور رئيسة للنقاش.

وتتمثل المحاور في بحث أدوار منظومة الشباب في تحقيق رؤية المملكة 2030، ومناقشة ممكنات قطاع الشباب الفاعل في الرؤية، واستكشاف فرص الشراكة والتكامل بين الجهات العاملة مع الشباب، وأخيراً تحفيز قطاع الشباب لطرح حلول ومبادرات تنموية في ضوء الرؤية.

ويعد المنتدى منصة وطنية تنموية، تفتح فرص الشراكة والتكامل بين القطاعات الثلاثة، إضافة إلى دوره في إثراء قطاع الشباب بالمحتوى المعرفي، بجانب إبراز التجارب المتميزة في تنمية الشباب.

وسيشهد المنتدى إطلاق مبادرات وحلول لتطوير منظومة قطاع الشباب الذي يمثل مكوناً أساسياً في رؤية المملكة.

ويكشف المنتدى حرص المملكة على تنمية قدرات شبابها، لكونهم أهم ثروات الوطن، والركيزة الأساسية لتنمية المجتمع.

جدير بالذكر أن رؤية المملكة 2030 تضمنت برامج عمل رائدة للارتقاء بالشباب، ومبادرات تستهدف تعزيز هوية الشباب السعودي ودوره الوطني وعطائه للمجتمع.