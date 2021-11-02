تفاصيل جديدة يكشفها شقيق ضحية جريمة الإسماعيلية عن الواقعة

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قال حسن دياب، شقيق المجني عليه في واقعة قتل اخيه بالإسماعيلية، تفاصيل الحادث الذي أودى بحياة شقيقه، موضحا أن المجني عليه كان قد خرج لإحضار الفطار لأسرته.

وأكد دياب، شقيق المجني عليه في واقعة الإسماعيلية، أن المجني عليه كان يعمل مع شقيقي المجني عليه، ولم تكن له علاقة بالضحية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه تلقى اتصالا يخبره بأنه شقيقه مذبوحا وملقي في الشارع.

وواصل حديثه أن الجاني كان يجلس معه منذ يومين وعرض عليه شراء بعض قطع الموبيليا المستعملة، مردفا «كنا نعتبره واحدا من أولادنا وشقيقنا الأكبر «يعتبر مربيه».

وأردف حسن دياب، شقيق المجني عليه في واقعة الإسماعيلية، أنهم فوجئوا أن الجاني هو من ارتكب هذه الواقعة، موضحا أن المجني عليه مريض ومصاب بالكبد، ويعول 7 أبناء منهم توأم عندهم 25 عاما.

واختتم حديثه، أن المجني عليه كان يعمل بشراء الدراجات الهوائية ويجمع بعض الأدوات القديمة بالتروسيكل الذي يملكه ويبيعها.